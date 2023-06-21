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В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 21:11
В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину
Бронемашина типа Eagle. Фото иллюстративное Getty Images

Расследование Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) установило, что швейцарские бронированные автомобили Eagle I оказались в Украине из-за действий немецкой компании, которая передала их без согласования со швейцарскими властями.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

В конце марта 2023 года несколько СМИ сообщили, что в Украине была замечена бронемашина Eagle швейцарской компании General Dynamics European Land Systems – Mowag. В результате швейцарские власти инициировали расследование.

Выяснилось, что в 1990-х годах из Швейцарии в Данию было экспортировано 36 машин Eagle I, а в 2013-м Дания с согласия Швейцарии передала 27 этих машин частной немецкой компании.

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"Эта компания взяла на себя обязательства в декларации о нереэкспорте не передавать 27 Eagle I третьим лицам за рубежом без предварительного письменного согласия Швейцарии", – отметили во власти Швейцарии.

Зато 11 этих бронеавтомобилей все же были реэкспортированы в Украину с разрешения немецких органов экспортного контроля. Это произошло, поскольку новый руководитель компании решил, что на технику не распространяется декларация о нереэкспорте – ведь с нее сняли защитные чехлы и бронированные окна.

"Поскольку декларация о нераспространении не была соблюдена не немецкими властями, а бывшим директором частной компании, он сам несет ответственность за последствия этого деяния", – постановили в SECO.

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В связи с этим немецкая компания, название которой не раскрывается, больше не сможет получать разрешения на экспорт военной техники из Швейцарии "ввиду высокого риска передачи этой техники нежелательному конечному получателю".

Как известно, нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте. В то же время ранее верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку, которая позволит реэкспортировать оружие в Украину.

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Темы: ШвейцарияУкраина
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