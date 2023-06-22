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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Ольга Глущенко Четвер, 22 червня 2023, 01:06
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Ілюстративне фото з Інтерфаксу

Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС ЗСУ

Дослівно ПС: "Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння!"

Деталі: Перед 1-ю годиною ночі 22 червня у Києві була оголошена повітряна.

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Згодом через ракетну загрозу тривогу оголосили у центральних, північних, південних і східних областях.

У ПС повідомили, що тривога охопила Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 01:59 відбої повітряної тривоги почалися з Києва та області. Відразу після 2-ї години ночі відбої також оголосили в інших областях.

Теми: повітряна тривога
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