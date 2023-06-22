У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС ЗСУ

Дослівно ПС: "Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: Перед 1-ю годиною ночі 22 червня у Києві була оголошена повітряна.

Згодом через ракетну загрозу тривогу оголосили у центральних, північних, південних і східних областях.

У ПС повідомили, що тривога охопила Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 01:59 відбої повітряної тривоги почалися з Києва та області. Відразу після 2-ї години ночі відбої також оголосили в інших областях.