У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.
Джерело: мапа повітряних тривог, ПС ЗСУ
Дослівно ПС: "Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння!"
Деталі: Перед 1-ю годиною ночі 22 червня у Києві була оголошена повітряна.
Згодом через ракетну загрозу тривогу оголосили у центральних, північних, південних і східних областях.
У ПС повідомили, що тривога охопила Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 01:59 відбої повітряної тривоги почалися з Києва та області. Відразу після 2-ї години ночі відбої також оголосили в інших областях.