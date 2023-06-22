В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за ракетной опасности.

Источник: карта воздушных тревог, ВС ВСУ

Дословно ПС: "Северные, южные, восточные области - угроза применения баллистического вооружения!"

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Детали: Перед 1-м часом ночи 22 июня в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии из-за ракетной угрозы тревогу объявили в центральных, северных, южных и восточных областях.

В ВС сообщили, что тревога охватила Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 01:59 отбои воздушной тревоги начались из Киева и области. Сразу после 2 часов ночи отбои также объявили в других областях.