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У багатоповерхівці Києва стався вибух, зруйновані квартири

Ольга Глущенко Четвер, 22 червня 2023, 04:22
У багатоповерхівці Києва стався вибух, зруйновані квартири
фото ДСНС

У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, ДСНС України, міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку двох поверхах, загорання на площі 150 м кв.

Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей".

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Оновлено: Рятувальники повідомили, що о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Вдалося врятувати 2 особи.

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Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук потерпілих.

Оновлено о 05:03. Кличко повідомив, що "наразі двоє людей госпіталізовані".

Пізніше Кличко повідомив, що надзвичайники врятували 18 осіб. За його словами, з усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. 

За даними КМВА, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. 

Теми: Київвибухпожежа
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