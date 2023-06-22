В многоэтажке Киева произошел взрыв, разрушены квартиры

В Киеве произошел взрыв и возник пожар, предположительно, из-за утечки газа в 16-этажном жилом доме.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко, ГСЧС Украины, городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме двух этажах, возгорание на площади 150 м кв.

Реклама:

Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей".

Обновлено: Спасатели сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации, разрушено 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

ВИДЕО ДНЯ

Удалось спасти 2 человека.

Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

Обновлено в 05:03. Кличко сообщил, что "на данный момент два человека госпитализированы".

Позже Кличко сообщил, что чрезвычайники спасли 18 человек. По его словам, из всех неповрежденных жилищ людей эвакуировали.

По данным КГВА, по предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.