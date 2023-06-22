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Україна отримає додаткові $1,75 млрд допомоги від союзників через Світовий банк

Четвер, 22 червня 2023, 08:35
Україна отримає додаткові $1,75 млрд допомоги від союзників через Світовий банк
Фото pixabay.com

Україна завдяки союзникам отримає ще 1,75 млрд доларів фінансової підтримки через Світовий банк у вигляді гарантованих позик та грантів. 

Про це повідомили у пресслужбі Світового банку, пише "Європейська правда". 

Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на $1,75 мільярда доларів, у рамках проекту PEACE ("Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні").

"Дане фінансування складається з гарантованої Сполученим Королівством позики Світового банку на суму $500 мільйонів доларів, гранту на суму $1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів та гранту на суму $15 мільйонів доларів від Уряду Фінляндії", – зазначають у повідомленні. 

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Ці додаткові кошти спрямують на підтримку сфери охорони здоров’я, освіти, виплату пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги. 

Кошти перекажуть Україні після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Як нагадують, з червня 2022 року, відколи існує цей проєкт Світового банку, завдяки ньому фінансуються зарплати і соціальні виплати близько 13 млн українців, у тому числі 10 млн пенсіонерів, пів мільйона освітян, 145 тисяч держслужбовців, 56 тисяч працівників ДСНС та понад 3 млн отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб. Проект PEACE поєднує позики та гранти (сукупна сума яких на цей момент становить $19,745 мільярдів доларів), надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.

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Разом з цим пакетом допомоги, обсяги мобілізованого Світовим банком екстреного фінансування на підтримку України досягли близько $35 мільярдів доларів.

Теми: Світовий банкдопомога Україні
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