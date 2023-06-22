Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк

Четверг, 22 июня 2023, 08:35
Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк
Фото pixabay.com

Украина благодаря союзникам получит еще 1,75 млрд долларов финансовой поддержки через Всемирный банк в виде гарантированных займов и грантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка, пишет "Европейская правда".

Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на $1,75 миллиарда долларов, в рамках проекта PEACE ("Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине").

"Данное финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму $500 миллионов долларов, гранта на сумму $1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов и гранта на сумму $15 миллионов долларов от Правительства Финляндии", – отмечают в сообщении.

Реклама:

Эти дополнительные средства направят на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, оказывающих основные государственные услуги.

Средства переведут Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение об осуществлении согласованных расходов.

Как напоминают, с июня 2022 года, с тех пор как существует этот проект Всемирного банка, благодаря ему финансируются зарплаты и социальные выплаты около 13 млн украинцев, в том числе 10 млн пенсионеров, полмиллиона педагогов, 145 тысяч госслужащих, 56 тысяч работников ГСЧС и более 3 млн получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц. Проект PEACE объединяет займы и гранты (совокупная сумма которых на данный момент составляет $19,745 миллиардов долларов), предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с этим пакетом помощи, объемы мобилизованного Всемирным банком экстренного финансирования в поддержку Украины достигли около $35 миллиардов долларов.

Темы: Всемирный банкпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Всемирный банк
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
Всемирный банк существенно ухудшил прогноз по ВВП Украины в этом году
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: