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Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк

Четверг, 22 июня 2023, 08:35
Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк
Фото pixabay.com

Украина благодаря союзникам получит еще 1,75 млрд долларов финансовой поддержки через Всемирный банк в виде гарантированных займов и грантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка, пишет "Европейская правда".

Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на $1,75 миллиарда долларов, в рамках проекта PEACE ("Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине").

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"Данное финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму $500 миллионов долларов, гранта на сумму $1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов и гранта на сумму $15 миллионов долларов от Правительства Финляндии", – отмечают в сообщении.

Эти дополнительные средства направят на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, оказывающих основные государственные услуги.

Средства переведут Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение об осуществлении согласованных расходов.

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Как напоминают, с июня 2022 года, с тех пор как существует этот проект Всемирного банка, благодаря ему финансируются зарплаты и социальные выплаты около 13 млн украинцев, в том числе 10 млн пенсионеров, полмиллиона педагогов, 145 тысяч госслужащих, 56 тысяч работников ГСЧС и более 3 млн получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц. Проект PEACE объединяет займы и гранты (совокупная сумма которых на данный момент составляет $19,745 миллиардов долларов), предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

Вместе с этим пакетом помощи, объемы мобилизованного Всемирным банком экстренного финансирования в поддержку Украины достигли около $35 миллиардов долларов.

Темы: Всемирный банкпомощь Украине
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