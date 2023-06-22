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Британська розвідка: влада РФ намагалась приховати власні злочини щодо дітей в Україні

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 09:47
Британська розвідка: влада РФ намагалась приховати власні злочини щодо дітей в Україні
Дитина плаче. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Влада РФ намагається виправдати дії російського президента Володимира Путіна щодо депортації дітей з України, створивши комісію для розслідування "злочинів української влади" проти неповнолітніх з 2014 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 22 червня, опублікованому у Twitter.

У відомстві повідомляють, що 20 червня Держдума РФ проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування "злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року".

За даними розвідки, таким чином Дума реагує на засудження світовою спільнотою депортації Росією дітей з окупованих територій України.

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"Цілком ймовірно, що цей крок є як формою "юридичної війни", так і частиною російських інформаційних операцій, в яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій", – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки депортації дітей лягли в основу ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року, додали у розвідці.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "заслуговує на те, щоб бути засудженим" і доставленим до Гааги.

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Теми: Росіядітидепортація війна
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