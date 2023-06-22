На Черкащині обмежили час роботи закладів дозвілля та харчування
Четвер, 22 червня 2023, 10:16
У Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля.
Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова: "Відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22.00. Без винятків".
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Деталі: Табурець повідомив, що таке рішення ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.
Він нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.