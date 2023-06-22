Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черкащині обмежили час роботи закладів дозвілля та харчування

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 червня 2023, 10:16
На Черкащині обмежили час роботи закладів дозвілля та харчування
Ілюстративне ФОТО ZIK

У Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22.00. Без винятків".

Деталі: Табурець повідомив, що таке рішення ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням. 

Реклама:

Він нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Черкаська областьбізнескомендантська година
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Черкаська область
Росія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі
Тіктокер "злив" у соцмережу відео руху військової колони ЗСУ: загрожує тюрма
Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
Останні новини
14:58
Рада прийняла закон про доплати військовим
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
Усі новини...
Реклама: