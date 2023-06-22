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В Черкасской области ограничили время работы заведений досуга и питания

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 июня 2023, 10:16
В Черкасской области ограничили время работы заведений досуга и питания
Иллюстративное ФОТО ZIK

В Черкасской области ограничили время работы заведений общественного питания и досуга.

Источник: председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "С сегодняшнего дня по всей Черкасской области будет действовать общий режим работы заведений общественного питания и досуга. Они должны закрываться не позднее 22.00. Без исключений".

Детали: Табурец сообщил, что такое решение принято совместно с правоохранителями и военным командованием. 

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Он напомнил, что комендантский час в области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

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Темы: Черкасская областьбизнескомендантский час
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