В Черкасской области ограничили время работы заведений досуга и питания
Четверг, 22 июня 2023, 10:16
В Черкасской области ограничили время работы заведений общественного питания и досуга.
Источник: председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь: "С сегодняшнего дня по всей Черкасской области будет действовать общий режим работы заведений общественного питания и досуга. Они должны закрываться не позднее 22.00. Без исключений".
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Детали: Табурец сообщил, что такое решение принято совместно с правоохранителями и военным командованием.
Он напомнил, что комендантский час в области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.