Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО из-за позиции Байдена - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 10:54

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Телеканал приводит слова Уоллеса из интервью журналу The Economist, в котором он прокомментировал возможность возглавить НАТО.

"Этого не произойдет. Возможно, они хотят премьер-министра", – сказал он.

Реклама:

По данным телеканала, британский министр обороны понял, что его надежды возглавить НАТО были разбиты на прошлой неделе, когда кандидатуру Уоллеса не поддержал президент США Джо Байден.

"Байден просто не захотел поддержать Великобританию", – рассказал источник в оборонном ведомстве.

Как рассказали дипломатические источники телеканала, в НАТО надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства – желательно, чтобы это была женщина.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторые источники утверждали, что из-за Brexit некоторые европейские страны отдадут предпочтение кандидату из страны ЕС, а не из Великобритании.

СМИ ранее сообщали, что союзники в НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника. Полномочия Столтенберга могут продлить еще на год.

В то же время сам Столтенберг заявлял, что не имеет "других планов, кроме как завершить свою работу на посту генерального секретаря".

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: СШАНАТОБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
США
Госдеп прокомментировал слова Байдена о "диктаторе Си"
Блинкен рассказал главе МИД Турции, почему важно сейчас взять Швецию в НАТО
Блинкен в Лондоне рассказал коллегам из G7 о визите в Китай
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: