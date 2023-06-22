Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО из-за позиции Байдена - СМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Телеканал приводит слова Уоллеса из интервью журналу The Economist, в котором он прокомментировал возможность возглавить НАТО.

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"Этого не произойдет. Возможно, они хотят премьер-министра", – сказал он.

По данным телеканала, британский министр обороны понял, что его надежды возглавить НАТО были разбиты на прошлой неделе, когда кандидатуру Уоллеса не поддержал президент США Джо Байден.

"Байден просто не захотел поддержать Великобританию", – рассказал источник в оборонном ведомстве.

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Как рассказали дипломатические источники телеканала, в НАТО надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства – желательно, чтобы это была женщина.

Некоторые источники утверждали, что из-за Brexit некоторые европейские страны отдадут предпочтение кандидату из страны ЕС, а не из Великобритании.

СМИ ранее сообщали, что союзники в НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника. Полномочия Столтенберга могут продлить еще на год.

В то же время сам Столтенберг заявлял, что не имеет "других планов, кроме как завершить свою работу на посту генерального секретаря".

Также отмечалось, что Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генсека НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

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