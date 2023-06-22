Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР

Олександр ШумілінЧетвер, 22 червня 2023, 11:40
Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох військовослужбовців, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, що призначалися української армії.

Джерело: повідомлення ДБР 

Дослівно: "Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

Реклама:

Його посібник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР".

Деталі: Правоохоронці вилучили цигарки, а суд наклав на них арешт. Після необхідних слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДБРармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ДБР
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: