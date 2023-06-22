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Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР

Олександр ШумілінЧетвер, 22 червня 2023, 11:40
Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох військовослужбовців, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, що призначалися української армії.

Джерело: повідомлення ДБР 

Дослівно: "Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

Його посібник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР".

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Деталі: Правоохоронці вилучили цигарки, а суд наклав на них арешт. Після необхідних слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).

Теми: ДБРармія
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