Два начальники хотіли продати 15 тисяч цигарок, що призначалися військовим – ДБР

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох військовослужбовців, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, що призначалися української армії.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Начальник продовольчої служби виготовляв фіктивні відомості про начебто видачу військовослужбовцями цигарок, які надходили до військової частини протягом 2022 року.

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Його посібник знайшов покупця, якому продав за заниженою ціною 15 тисяч пачок цигарок. Під час передачі 900 тис. грн фігуранта затримали працівники ДБР".

Деталі: Правоохоронці вилучили цигарки, а суд наклав на них арешт. Після необхідних слідчих дій цигарки будуть повернуті військовим.

Начальник продовольчої служби обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України). Його співучасник обвинувачується у підбурюванні та пособництві у заволодінні військовим майном (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).