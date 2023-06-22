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Два начальника хотели продать 15 тысяч сигарет, предназначавшихся военным – ГБР

Александр ШумилинЧетверг, 22 июня 2023, 11:40
Два начальника хотели продать 15 тысяч сигарет, предназначавшихся военным – ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении двух военнослужащих, которые решили продать 15 тысяч пачек сигарет, предназначавшихся украинским военным.

Источник: сообщение ГБР  

Дословно: "Начальник продовольственной службы изготавливал фиктивные сведения о якобы выдаче военнослужащими сигарет, которые поступали в воинскую часть в течение 2022 года.

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Его пособник нашел покупателя, которому продал по заниженной цене 15 тысяч пачек сигарет. Во время передачи 900 тыс. грн фигуранта задержали сотрудники ГБР".

Детали: Правоохранители изъяли сигареты, а суд наложил на них арест. После необходимых следственных действий сигареты будут возвращены военным.

Начальник продовольственной службы обвиняется в завладении военным имуществом, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, причинившее существенный вред (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Его соучастник обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в завладении военным имуществом (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

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Темы: ГБРармия
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