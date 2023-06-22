За добу через обстріли загинула одна людина, ще 13 поранені

Внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, 13 осіб дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій

Деталі: Чернігівщина: за останню добу – 6 обстрілів, із мінометів, ствольної артилерії та з гелікоптерів некеровані ракети, Новгород-Сіверський та Корбюківський райони. 48 вибухів (приходів). Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли з міномету прикордоння області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

У середу протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 118 вибухів. Під обстрілами були Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська громади.

Білопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Також з території РФ ворожим гелікоптером здійснено пуск 5 некерованих ракет типу "НУРС" та зафіксовано обстріл з РПГ-7.

ВІДЕО ДНЯ

Великописарівська громада: попадання в фермерське господарство. Пошкодження уточнюються.

Запорізька: ворог завдав 84 удари по 24 населених пунктах області, авіацією вдарив по Левадному та Преображенці, здійснив 7 атак з БПЛА по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську, бив з РСЗВ по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному, 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та іншим прифронтовим селам.

Поранення отримали троє мирних жителів на лінії вогню: 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також літня жінка в Оріхові.

Наразі зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей.

Дніпропетровщина: вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор: пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Минулося без жертв.

Гучно знов було й на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі: з важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Рятувальники ще обстежують місця прильотів.

У середу агресор чотири рази спрямовував свою зброю на Нікопольщину. Бив по Мирівській громаді, найбільше – по Нікополю. До міста прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита лінія електропередач.

Харківщина: за добу окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди, сталася пожежа.

У Вовчанську обстрілом пошкоджено будівлі ТОВ "ВП Роганський м’ясокомбінат", горіли будівельні конструкції зруйнованого цеху. Також пошкоджено житловий будинок.

Також ворог обстріляв с. Кругляківка Куп'янського району. Пошкоджено 2 приватних житлових будинки та 2 господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.

Внаслідок обстрілу c. Пильна Харківського району пошкоджено будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Басове Богодухівського району пошкоджено 2 приватних будинки.

Луганщина: минулої доби загарбники масовано обстрілювали населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка.

Ворог посилив і наземний тиск, атакуючи в районі Діброви та у напрямку Білогорівки, проте зазнав невдачі. Незважаючи на значні резерви, які росіяни підтягнули в регіон, українські захисники стримують цю загарбницьку навалу. Білогорівка та Новоєгорівка постраждали також від авіаційного удару.

За добу противник здійснив 94 обстріли(406 снарядів).

Донеччина: за минулу добу – один загиблий, 6 поранених.

Окупанти здійснили 13 населених пунктів: Костянтинівка, Авдіївка, смт Північне, с.Рай-Олександрівка, с.Ласточкине, смт Ясногірка, с.Новоочеретовате, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Антонівка, с.Глицинівка, Покровськ.

Пошкоджено 46 житлових будинків, господарська споруда, 2 газопроводи, 3 ЛЕП, автомийка, гараж, 5 цивільних автомобілів, адмінбудівля.

Одещина: область атаковано безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136". 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони, один влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Миколаївщина: у середу ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Також вчора противник здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Зафіксовано влучання по території приватного будинку. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (400 снарядів), з них по м. Херсон – 6 артилерійських обстрілів (20 снарядів). Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів області; адміністративну будівлю м. Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району.

Через російську агресію три людини дістали поранення.

Триває ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. На вечір 21 червня рівень води спав до 50 сантиметрів. Підтопленими залишаються 214 будинків у Херсоні, Благодатівці та Новогреднєвому.