За сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 13 ранены

В результате российских обстрелов за сутки погиб один человек, 13 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций

Детали: Черниговщина: за последние сутки - 6 обстрелов, из минометов, ствольной артиллерии и с вертолетов неуправляемые ракеты, Новгород-Северский и Корбюковский районы. 48 взрывов (приходов). Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела из миномета приграничья области. Зафиксировано 6 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская и Зноб-Новгородская общины. Предварительно - без последствий.

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В среду в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 118 взрывов. Под обстрелами были Юнаковская, Белопольская, Середино-Будская, Великописаревская, Хотинская, Эсманская громады.

Белопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждены четыре частных жилых помещения, летняя кухня и хозяйственное помещение. Также с территории РФ вражеским вертолетом осуществлен пуск 5 неуправляемых ракет типа "НУРС" и зафиксирован обстрел из РПГ-7.

Великописаревская община: попадание в фермерское хозяйство. Повреждения уточняются.

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Запорожская: враг нанес 84 удара по 24 населенным пунктам области, авиацией ударил по Левадному и Преображенке, совершил 7 атак с БПЛА по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску, бил из РСЗО по Красному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному, 71 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степному и другим прифронтовым селам.

Ранения получили трое мирных жителей на линии огня: 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове.

Сейчас зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов: жилье и имущество людей.

Днепропетровщина: ночью враг ударил ракетами по Криворожскому району. Изуродовал жилой сектор: повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Обошлось без жертв.

Громко снова было и на Никопольщине. По району российская армия открывала огонь трижды: из тяжелой артиллерии целилась по Никополю. Люди не пострадали. Спасатели еще обследуют места прилетов.

В среду агрессор четыре раза направлял свое оружие на Никопольщину. Бил по Мировской громаде, больше всего - по Никополю. В город прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали, но есть разрушения. Повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Побита линия электропередач.

Харьковщина: за сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки, произошел пожар.

В Волчанске обстрелом повреждены здания ООО "ОП Роганский мясокомбинат", горели строительные конструкции разрушенного цеха. Также поврежден жилой дом.

Также враг обстрелял с. Кругляковка Купянского района. Повреждены 2 частных жилых дома и 2 хозяйственные постройки. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.

В результате обстрела c. Пыльная Харьковского района поврежден дом. В результате артиллерийского обстрела с. Басово Богодуховского района повреждены 2 частных дома.

Луганщина: за прошедшие сутки захватчики массированно обстреливали населенные пункты вдоль всей линии фронта. Под огонь попали Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка.

Враг усилил и наземное давление, атакуя в районе Дибровы и в направлении Белогоровки, однако потерпел неудачу. Несмотря на значительные резервы, которые россияне подтянули в регион, украинские защитники сдерживают это захватническое нашествие. Белогоровка и Новоегоровка пострадали также от авиационного удара.

За сутки противник совершил 94 обстрела (406 снарядов).

Донецкая область: за минувшие сутки - один погибший, 6 раненых.

Оккупанты осуществили 13 населенных пунктов: Константиновка, Авдеевка, пгт Северное, с.Рай-Александровка, с.Ласточкино, пгт Ясногорка, с.Новоочеретоватое, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с.Антоновка, с.Глициновка, Покровск.

Повреждены 46 жилых домов, хозяйственная постройка, 2 газопровода, 3 ЛЭП, автомойка, гараж, 5 гражданских автомобилей, админздание.

Одесская область: область атакована беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-136". 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны, один попал в складское помещение. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Николаевская область: в среду враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Также вчера противник совершил артиллерийский обстрел населенного пункта Куцурубской громады. Зафиксировано попадание по территории частного дома. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 79 обстрелов (400 снарядов), из них по г. Херсон - 6 артиллерийских обстрелов (20 снарядов). Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; административное здание г. Херсона и населенного пункта Новорайской сельской общины Бериславского района.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской плотины. На вечер 21 июня уровень воды спал до 50 сантиметров. Подтопленными остаются 214 домов в Херсоне, Благодатовке и Новогреднево.