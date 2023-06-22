Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 11:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час виступу перед депутатами бундестагу, повідомляє Reuters.

Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

Реклама:

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", – сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО, поки триває війна.

Він наголосив на необхідності зосередитися на найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України.

За словами Шольца, Берлін разом із партнерами по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.

ВІДЕО ДНЯ

"Наша мета – це... стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", – додав він.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.

Теми: ШольцУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: