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Шольц обещает Украине гарантии безопасности, но не ускоренное вступление в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 11:58

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления перед депутатами Бундестага, сообщает Reuters.

В то же время Шольц развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.

"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал немецкий канцлер, добавив, что украинская власть сама признает невозможность стать членом НАТО, пока идет война.

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Он отметил необходимость сосредоточиться на важнейшем приоритете на саммите НАТО в Вильнюсе, а именно на укреплении боеспособности Украины.

По словам Шольца, Берлин вместе с партнерами по G7 и Европейскому Союзу работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Киева.

"Наша цель – это... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии", – добавил он.

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Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Темы: ШольцУкраинаНАТО
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