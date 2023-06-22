Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українські військовополонені в Угорщині фактично перебувають в ізоляції, а Україна досі не отримала доступу до них.

Джерело: Лубінець в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Намагаємося встановити контакт з 8 військовополоненими. Ми знаємо, де вони знаходяться. Не розуміємо, чому українських дипломатів досі не допустили до них.

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Фактично вони знаходяться в ізоляції. В них обмежене коло спілкування. В них забрали телефони, які їм дали, щоб поспілкуватися з родичами. Ми знаємо, що до деяких родичі приїхали. Нам невідомо, як відбувалось спілкування".

Деталі: Також Лубінець повідомив, що Росія не проінформувала про передачу полонених Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Пряма мова: "У мене сьогодні зранку була окрема зустріч з керівником місії МКЧХ в Україні, де я поставив запитання, чи надходила інформація зі сторони Угорщини або РФ щодо передачі 11 військовополонених Збройних сил України з території РФ до Угорщини.

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Відповідь була: ми про це дізнались з публічних каналів, коли ця інформація з’явилася в медіа".

Більше деталей: Він зазначив, що особа вважається військовополоненим юридично, коли перебуває на території країни однієї зі сторін міжнародного воєнного конфлікту. Як тільки РФ передала їх на територію Угорщини, вони автоматично не вважаються полоненими.

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