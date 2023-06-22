Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинские военнопленные в Венгрии фактически находятся в изоляции, а Украина до сих пор не получила доступа к ним.
Источник: Лубинец в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Пытаемся установить контакт с 8 военнопленными. Мы знаем, где они находятся. Не понимаем, почему украинских дипломатов до сих пор не допустили к ним.
Фактически они находятся в изоляции. У них ограниченный круг общения. У них забрали телефоны, которые им дали, чтобы пообщаться с родственниками. Мы знаем, что к некоторым родственники приехали. Нам неизвестно, как происходило общение".
Детали: Также Лубинец сообщил, что Россия не проинформировала о передаче пленных Международный комитет Красного Креста.
Прямая речь: "У меня сегодня утром была отдельная встреча с руководителем миссии МККК в Украине, где я задал вопрос, поступала ли информация со стороны Венгрии или РФ о передаче 11 военнопленных Вооруженных сил Украины с территории РФ в Венгрию.
Ответ был: мы об этом узнали из публичных каналов, когда эта информация появилась в медиа".
Больше деталей: Он отметил, что лицо считается военнопленным юридически, когда находится на территории страны одной из сторон международного военного конфликта. Как только РФ передала их на территорию Венгрии, они автоматически не считаются пленными.
Предыстория:
- В начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи из России забрали 11 украинских военнопленных.
- При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан. По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".
- О возвращении трех военнослужащих из Венгрии в Украину сообщил спикер МИД Олег Николенко.