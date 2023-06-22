Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинские военнопленные в Венгрии фактически находятся в изоляции, а Украина до сих пор не получила доступа к ним.

Источник: Лубинец в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Пытаемся установить контакт с 8 военнопленными. Мы знаем, где они находятся. Не понимаем, почему украинских дипломатов до сих пор не допустили к ним.

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Фактически они находятся в изоляции. У них ограниченный круг общения. У них забрали телефоны, которые им дали, чтобы пообщаться с родственниками. Мы знаем, что к некоторым родственники приехали. Нам неизвестно, как происходило общение".

Детали: Также Лубинец сообщил, что Россия не проинформировала о передаче пленных Международный комитет Красного Креста.

Прямая речь: "У меня сегодня утром была отдельная встреча с руководителем миссии МККК в Украине, где я задал вопрос, поступала ли информация со стороны Венгрии или РФ о передаче 11 военнопленных Вооруженных сил Украины с территории РФ в Венгрию.

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Ответ был: мы об этом узнали из публичных каналов, когда эта информация появилась в медиа".

Больше деталей: Он отметил, что лицо считается военнопленным юридически, когда находится на территории страны одной из сторон международного военного конфликта. Как только РФ передала их на территорию Венгрии, они автоматически не считаются пленными.

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