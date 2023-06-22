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Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 14:06

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор" після того, як Конституційний суд визнав її неконституційною, але депутати партії залишаються у парламенті як незалежні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 22 червня парламент схвалив заходи на виконання рішення Конституційного суду Молдови щодо визнання партії "Шор" неконституційною, та проголосував за її ліквідацію.

Депутати з фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як "незалежні". При цьому, їм заборонено вступати в інші фракції, а списки запасних кандидатів партії анулювали. 

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Окрім того, депутатів "Шор" виключили зі складу Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн. 

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови оголосив рішення за запитом уряду щодо конституційності діяльності партії "Шор". Її визнали неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів. Лідер політсили Ілан Шор, який з 2019 року перебуває за кордоном, назвав рішення "свавіллям" та заявив, що звертатиметься до ЄСПЛ. 

Про значення заборони партії "Шор" дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни

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Теми: МолдоваРосіяпартії
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