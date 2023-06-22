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Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 14:06

Парламент Молдовы проголосовал за ликвидацию партии "Шор" после того, как Конституционный суд признал ее неконституционной, но депутаты партии остаются в парламенте как независимые.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 22 июня парламент принял меры по выполнению решения Конституционного суда Молдовы о признании партии "Шор" неконституционной, и проголосовал за ее ликвидацию.

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Депутаты из фракции "Шор" сохраняют свои мандаты, но продолжат работу в парламенте как "независимые". При этом им запрещено вступать в другие фракции, а списки запасных кандидатов партии аннулировали.

Кроме того, депутатов "Шор" исключили из состава Постоянного бюро, делегаций в международных организациях и группах дружбы с парламентами других стран.

Напомним, 19 июня Конституционный суд Молдовы огласил решение по запросу правительства о конституционности деятельности партии "Шор". Ее признали неконституционной на основании доказанных фактов незаконного финансирования партии, подкупа избирателей и участников протестов. Лидер политсилы Илан Шор, который с 2019 года находится за границей, назвал решение "произволом" и заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ.

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О значении запрета партии "Шор" смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны

Темы: МолдоваРосcияпартии
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