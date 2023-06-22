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CNN: Початок контрнаступу не виправдав очікувань Заходу, але там "зберігають оптимізм"

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 17:24

Перші контрнаступальні операції України мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Про це CNN розповіли двоє західних посадовців і високопосадовець США з військової сфери, передає "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників CNN, контрнаступ України "не виправдовує очікувань на жодному з фронтів".

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Він пояснив, що російські лінії оборони виявились добре укріпленими, а російські війська успішно підривають українську бронетехніку за допомогою ракетних ударів і мін, а також авіації. Натомість українські війська виявились "вразливими" перед мінними полями.

Крім того, Україна постала й перед несприятливими погодними умовами, "оскільки транспортні засоби мали проблеми з прохідністю".

Водночас джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники "зберігають оптимізм" щодо того, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.

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Крім того, вони зазначають, що українські війська самі пристосовуються до тактики й оборони Росії, зокрема досягнувши більшого успіху у виявленні цілей та збиванні російської авіації.

Зрештою, за словами одного із західних посадовців, контрнаступ стає "важким випробуванням" для України і Росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.

"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати Росія", – сказав один зі співрозмовників CNN.

Нагадаємо, раніше цього тижня в Пентагоні, коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.

Теми: контрнаступЗахідвійнаУкраїна
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