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CNN: Начало контрнаступления не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм"

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 17:24

Первые контрнаступательные операции Украины имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

Об этом CNN рассказали двое западных чиновников и высокопоставленный чиновник США из военной сферы, передает "Европейская правда".

По словам одного из собеседников CNN, контрнаступление Украины "не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов".

Он пояснил, что российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, а российские войска успешно подрывают украинскую бронетехнику с помощью ракетных ударов и мин, а также авиации. Зато украинские войска оказались "уязвимыми" перед минными полями.

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Кроме того, Украина столкнулась и с неблагоприятными погодными условиями, "поскольку транспортные средства имели проблемы с проходимостью".

В то же время источники CNN предупредили, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, и США и их союзники "сохраняют оптимизм" относительно того, что украинские силы смогут со временем освободить больше территории.

Кроме того, они отмечают, что украинские войска сами приспосабливаются к тактике и обороне России, в частности достигнув большего успеха в выявлении целей и сбивании российской авиации.

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В конце концов, по словам одного из западных чиновников, контрнаступление становится "тяжелым испытанием" для Украины и России, причем обе стороны несут большие потери.

"Потери среди украинских военных большие, но не такие страшные, как это пытается подать Россия", – сказал один из собеседников CNN.

Напомним, ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.

Темы: контрнаступлениеЗападвойнаУкраина
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