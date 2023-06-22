CNN: Начало контрнаступления не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм"

Первые контрнаступательные операции Украины имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

Об этом CNN рассказали двое западных чиновников и высокопоставленный чиновник США из военной сферы, передает "Европейская правда".

По словам одного из собеседников CNN, контрнаступление Украины "не оправдывает ожиданий ни на одном из фронтов".

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Он пояснил, что российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, а российские войска успешно подрывают украинскую бронетехнику с помощью ракетных ударов и мин, а также авиации. Зато украинские войска оказались "уязвимыми" перед минными полями.

Кроме того, Украина столкнулась и с неблагоприятными погодными условиями, "поскольку транспортные средства имели проблемы с проходимостью".

В то же время источники CNN предупредили, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, и США и их союзники "сохраняют оптимизм" относительно того, что украинские силы смогут со временем освободить больше территории.

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Кроме того, они отмечают, что украинские войска сами приспосабливаются к тактике и обороне России, в частности достигнув большего успеха в выявлении целей и сбивании российской авиации.

В конце концов, по словам одного из западных чиновников, контрнаступление становится "тяжелым испытанием" для Украины и России, причем обе стороны несут большие потери.

"Потери среди украинских военных большие, но не такие страшные, как это пытается подать Россия", – сказал один из собеседников CNN.

Напомним, ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.