Влада РФ виділить мільйони на заохочення лояльних до Кремля зарубіжних журналістів

Російська влада виділить 80 мільйонів рублів на заохочення лояльних до Кремля зарубіжних журналістів.

Джерело: російське видання "Агентство"

Деталі: ЗМІ виявило на сайті держзакупівель РФ документацію, що "Россотрудничество" витратить майже 80 млн рублів на проведення двох конкурсів із преміями та церемонією нагородження в Москві у 2023 і 2024 роках.

Зазначається, що перший такий конкурс "Россотрудничество" провело 2022 року: премія, що дістала назву "Чесний погляд", обійшлася бюджету в 40 млн рублів. Цього року відомство знову обирає підрядника для конкурсу: захід 2023 року оцінили в 38,7 млн рублів, захід 2024 року - у 40 млн рублів.

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Майже чверть грошей (12,5 млн рублів), виділених на конкурс цього року, піде на навчання. Трохи менше (9,5 млн рублів) витратять на сувеніри, збір заявок і роботу журі. Церемонія нагородження в Москві з банкетом, оплатою квитків і розміщенням у 4-зірковому готелі 100 учасників обійдеться в 11 млн рублів.

Згідно з техзавданням, підрядник має проінформувати про конкурс журналістів із 79 країн, зокрема США і країн Євросоюзу. Призовий фонд становитиме 2,5 млн рублів.

Серед цілей проєкту в документації вказано: заохочення журналістів за "об'єктивне" висвітлення гуманітарних проєктів із російською участю, трансляція позитивного порядку денного для посилення впливу Росії, підвищення інформованості серед іноземців про роль та участь РФ у проєктах, спрямованих на підвищення якості життя населення.

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Минулого року, згідно зі звітом на сайті премії "Чесний погляд", переможців було п'ятеро. Із призового фонду в 2,5 млн рублів кожен із них мав отримати по півмільйона. На премію подали 118 заявок із 28 країн світу, зокрема Ірландії, Франції, Аргентини та Туреччини.

"Агентство" зазначає: проведення Росією конкурсу для іноземних журналістів - ще одне свідчення небажання Кремля знижувати витрати на пропаганду навіть в умовах зростаючої дірки в бюджеті.