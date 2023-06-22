Власти РФ выделят миллионы на поощрение лояльных Кремлю зарубежных журналистов

Российские власти выделят 80 миллионов рублей на поощрение лояльных Кремлю зарубежных журналистов.

Источник: российское издание "Агентство"

Детали: СМИ обнаружило на сайте госзакупок РФ документацию, что Россотрудничество потратит почти 80 млн рублей на проведение двух конкурсов с премиями и церемонией награждения в Москве в 2023 и 2024 годах.

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Отмечается, что первый такой конкурс Россотрудничество провело в 2022 году: премия, получившая название "Честный взгляд", обошлась бюджету в 40 млн рублей. В этом году ведомство снова выбирает подрядчика для конкурса: мероприятие 2023 года оценили в 38,7 млн рублей, мероприятие 2024 года – в 40 млн рублей.

Почти четверть денег (12,5 млн рублей), выделенных на конкурс в этом году, пойдет на обучение. Чуть меньше (9,5 млн рублей) потратят на сувениры, сбор заявок и работу жюри. Церемония награждения в Москве с банкетом, оплатой билетов и размещением в 4-звездочном отеле 100 участников обойдется в 11 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен проинформировать о конкурсе журналистов из 79 стран, в том числе США и стран Евросоюза. Призовой фонд составит 2,5 млн рублей.

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Среди целей проекта в документации указаны: поощрение журналистов за "объективное" освещение гуманитарных проектов с российским участием, трансляция позитивной повестки для усиления влияния России, повышение информированности среди иностранцев о роли и участии РФ в проектах, направленных на повышение качества жизни населения.

В прошлом году, согласно отчету на сайте премии "Честный взляд", победителей было пятеро. Из призового фонда в 2,5 млн рублей каждый из них должен был получить по полмиллиона. На премию подали 118 заявок из 28 стран мира, в том числе Ирландии, Франции, Аргентины и Турции.

"Агенство" отмечает: проведение Россией конкурса для иностранных журналистов – еще одно свидетельство нежелания Кремля снижать расходы на пропаганду даже в условиях разрастающейся дыры в бюджете.