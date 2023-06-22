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Кулеба про перспективу запуску переговорів з ЄС: У графік вписуємося

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 18:09
Кулеба про перспективу запуску переговорів з ЄС: У графік вписуємося
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна "вписується у графік" для запуску процесу переговорів про членство в ЄС до кінця року.

Про це він розповів у інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Україна зараз перебуває на шляху, аби швидко зайти у фазу переговорів щодо членства замість багаторічного процесу. 

"Ми рухаємося саме туди на нормальній, що називається, крейсерській швидкості. Якщо ніяких форс-мажорів не трапиться, все буде добре", – сказав він.

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На уточнювальне запитання про те, чи вписується Україна в графік, щоб до кінця року запустити процес переговорів про членство, Кулеба відповів ствердно. 

 "Ми в нього вписуємося, але ж кажу: якщо нічого поганого не відбудеться, ми пройдемо цей шлях гідно", – додав міністр.

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

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Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

Теми: Кулеба ДмитроЄСУкраїна
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