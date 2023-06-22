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Кулеба о перспективе запуска переговоров с ЕС: В график вписываемся

"Европейская правда"Четверг, 22 июня 2023, 18:09
Кулеба о перспективе запуска переговоров с ЕС: В график вписываемся
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина "вписывается в график" для запуска процесса переговоров о членстве в ЕС до конца года.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Украина сейчас находится на пути, чтобы быстро зайти в фазу переговоров о членстве вместо многолетнего процесса.

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"Мы движемся именно туда на нормальной, что называется, крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров не случится, все будет хорошо", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, вписывается ли Украина в график, чтобы до конца года запустить процесс переговоров о членстве, Кулеба ответил утвердительно.

"Мы в него вписываемся, но говорю: если ничего плохого не произойдет, мы пройдем этот путь достойно", – добавил министр.

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В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году

Темы: Кулеба ДмитрийЕСУкраина
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