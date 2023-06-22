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Збірна України завоювала вже 3 "золота" і "бронзу" на Європейських іграх-2023

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 червня 2023, 19:19
Збірна України завоювала вже 3 золота і бронзу на Європейських іграх-2023
Кухарик і Трунов. фото International Canoe Federation

Українська збірна виборола вже 3 золотих і одну бронзову нагороду на Європейських іграх-2023, які проходять у польському Кракові.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич здобула олімпійську ліцензію та виграла "бронзу" в кульовій стрільбі. Українка змагалася у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. У цій дисципліні Костевич пробилася до фіналу з четвертим результатом. Інша українка Поліна Колеснікова стала 14-ю.

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У фіналі за медалі боролися вісім учасниць. Спортсменки мали п'ять серій по п'ять пострілів, за які отримували очки. З третьої серії по дві стрілкині з найгіршими результатами починали відсіюватися, й у боротьбі залишалися лідерки. Після п'ятої двоє найкращих змагалися за "золото".

Костевич вийшла на проміжне перше місце після двох серій. Після третьої її обійшла чемпіонка Європи-2019, полька Клаудія Бреш. Костевич зберігала другу позицію перед п'ятою серією.

Утім, за підсумком усіх п'яти українка випала з двійки з результатом 252 бали, програвши всього 0.8 очка француженці Камій Єрджеєвські. Водночас українка обійшла олімпійську чемпіонку 2016 року, грекиню Анну Коракакі, й таким чином завоювала бронзову медаль.

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Для Костевич це друга бронзова медаль Європейських ігор у кар'єрі. У 2019 році вона була третьою у стрільбі з пістолета з 25 метрів у змішаній команді з Павлом Коростильовим.

Окрім нагороди, Олена Костевич також здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Таким чином в України вже чотири олімпійські ліцензії в кульовій стрільбі.

Загалом же першу медаль Європейських ігор-2023 Україні принесли каноїстки Людмила Лузан і Валерія Терета, які стали в пару лише в цьому сезоні.

Спортсменки змагалися серед каное-двійок на дистанції 500 метрів. Українки відібралися до фіналу напряму після кваліфікації, посівши друге місце у своєму заїзді з часом 1:59.152 хвилини.

У фіналі Лузан і Терета фінішували першими, покращивши результат у порівнянні з кваліфікацією – 1:58.233 хвилини.

Услід за перемогою каноїсток на змаганнях тріумфували Олег Кухарик та Ігор Трунов. Спортсмени стали найкращими серед байдарок-двійок на дистанції 500 метрів.

Стрибуни у воду відкрили змагання командною перемогою. Це – третє "золото" України на Європейських іграх-2023.

Теми: спорт
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