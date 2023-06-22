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Сборная Украины завоевала уже 3 "золота" и "бронзу" на Европейских играх-2023

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 июня 2023, 19:19
Сборная Украины завоевала уже 3 золота и бронзу на Европейских играх-2023
Кухарик и Трунов. фото International Canoe Federation

Украинская сборная завоевала уже 3 зототых и одну бронзовую награду на Европейских играх-2023, которые проходят в польском Кракове.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич получила олимпийскую лицензию и выиграла "бронзу" в пулевой стрельбе. Украинка соревновалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В этой дисциплине Костевич пробилась в финал с четвертым результатом. Другая украинка Полина Колесникова стала 14-й.

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В финале за медали боролись восемь участниц. Спортсменки имели пять серий по пять выстрелов, за которые получали очки. С третьей серии по две стрелки с худшими результатами начинали отсеиваться, и в борьбе оставались лидеры. После пятой двое лучших соревновались за "золото".

Костевич вышла на промежуточное первое место после двух серий. После третьей ее обошла чемпионка Европы-2019, полька Клаудия Бреш. Костевич сохраняла вторую позицию перед пятой серией.

Впрочем, по итогу всех пяти украинка выпала из двойки с результатом 252 балла, проиграв всего 0.8 очка француженке Камий Ерджеевски. В то же время украинка обошла олимпийскую чемпионку 2016 года, гречанку Анну Коракаки, и таким образом завоевала бронзовую медаль.

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Для Костевич это вторая бронзовая медаль Европейских игр в карьере. В 2019 году она была третьей в стрельбе из пистолета с 25 метров в смешанной команде с Павлом Коростылевым.

Кроме награды, Елена Костевич также получила лицензию на Олимпийские игры-2024. Таким образом у Украины уже четыре олимпийские лицензии в пулевой стрельбе.

В целом же первую медаль Европейских игр-2023 Украине принесли каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета, которые стали в пару лишь в этом сезоне.

Спортсменки соревновались среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Украинки отобрались в финал напрямую после квалификации, заняв второе место в своем заезде со временем 1:59.152 минуты.

В финале Лузан и Терета финишировали первыми, улучшив результат по сравнению с квалификацией - 1:58.233 минуты.

Вслед за победой каноисток на соревнованиях торжествовали Олег Кухарик и Игорь Трунов. Спортсмены стали лучшими среди байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Прыгуны в воду открыли соревнования командной победой. Это - третье "золото" Украины на Европейских играх-2023.

Темы: спорт
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