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Президентка Грузії помилувала гендиректора головного опозиційного телеканалу

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 20:55
Президентка Грузії помилувала гендиректора головного опозиційного телеканалу
Саломе Зурабішвілі, фото: Getty Images

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі в четвер видала указ про помилування генерльного директора опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" та колишнього адвоката експрезидента Саакашвілі Ніки Гварамія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Як пояснила Зурабішвілі, рішення про помилування Гварамії вона ухвалила після того, як були вичерпані всі юридичні кроки, коли Верховний суд Грузії не прийняв його позов до розгляду.

"Я не збираюся ділитися жодними роз'ясненнями щодо цього рішення, тому що це моє дискреційне право, яким я користуюся сьогодні… (Це рішення. – Ред.) не підлягає чиємусь тиску, порадам, рекомендаціям або будь-якому іншому виду погроз", – додала вона.

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Ніка Гварамія – один із головних критиків уряду "Грузинської мрії". Влітку 2019 року його звільнили з телекомпанії "Руставі 2" після програшу справи одному з колишніх власників – лояльно налаштованому до влади бізнесмену Кібару Халваші.

Після цього Гварамія створив телеканал Mtavari, заново зібравши команду.

Тбіліський міський суд у травні 2022 року засудив Гварамія до трьох років і шести місяців позбавлення волі – це найсуворіше покарання за статтею про перевищення повноважень.

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Суд визнав Гварамія винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". На думку суду, це завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.

Авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики розцінюють справу Гварамія як політично мотивовану. У Грузії було створено "Рух за звільнення Ніки Гварамія", який регулярно проводить протестні акції. Учасники руху неодноразово закликали президента Саломе Зурабішвілі помилувати гендиректора "Мтаварі".

Нагадаємо, перед цим головна редакторка УП Севгіль Мусаєва в інтерв’ю з Зурабішвілі нагадала, що президентка Грузії досі не помилувала Гварамію.

На це Зурабішвілі наголосила, що "президентка не може помилувати під тиском, тому що тоді на нього можуть чинити тиск зсередини".

"Станом на сьогодні у нас, я гадаю, 3000 ув'язнених. Будь-хто з їхніх родин, друзів чи груп впливу може почати чинити тиск. Я беру на себе повну відповідальність і буду діяти, коли вирішу, робити це чи не робити. Але чим менше тиску ззовні, тим краще для помилування. Тиснути на владу, вимагати відповіді – це інша справа.

Дискреційні повноваження щодо помилування – для будь-якої країни, маленької чи великої, незалежно від масштабу кампанії, яка застосовується, – не можуть бути предметом тиску", - зазначила вона.

При цьому вона підкреслила, що існує багато небезпек для грузинської демократії. "Звичайно, я виступаю за свободу поглядів", - сказала Зурабішвілі.

Знати більше: Президентка Грузії: Грузія окупована і не може протистояти, але вона повинна бути рішучою

Теми: Грузія
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