Президент Грузии помиловала гендиректора главного оппозиционного телеканала

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в четверг издала указ о помиловании генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и бывшего адвоката экс-президента Саакашвили Ники Гварамия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как пояснила Зурабишвили, решение о помиловании Гварамии она приняла после того, как были исчерпаны все юридические шаги, когда Верховный суд Грузии не принял его иск к рассмотрению.

"Я не собираюсь делиться никакими разъяснениями относительно этого решения, потому что это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня... (Это решение. – Ред.) не подлежит чьему-то давлению, советам, рекомендациям или любому другому виду угроз", – добавила она.

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Ника Гварамия – один из главных критиков правительства "Грузинской мечты". Летом 2019 года его уволили из телекомпании "Рустави 2" после проигрыша дела одному из бывших владельцев – лояльно настроенному к власти бизнесмену Кибару Халваши.

После этого Гварамия создал телеканал Mtavari, заново собрав команду.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам лишения свободы – это самое суровое наказание по статье о превышении полномочий.

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Суд признал Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное. В Грузии было создано "Движение за освобождение Ники Гварамия", которое регулярно проводит протестные акции. Участники движения неоднократно призывали президента Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора "Мтавари".

Напомним, перед этим главный редактор УП Севгиль Мусаева в интервью с Зурабишвили напомнила, что президент Грузии до сих пор не помиловала Гварамию.

На это Зурабишвили отметила, что "президент не может помиловать под давлением, потому что тогда на него могут оказать давление изнутри".

"По состоянию на сегодня у нас, я думаю, 3000 заключенных. Любой из их семей, друзей или групп влияния может начать оказывать давление. Я беру на себя полную ответственность и буду действовать, когда решу, делать это или не делать. Но чем меньше давления извне, тем лучше для помилования. Давить на власть, требовать ответа - это другое дело.

Дискреционные полномочия по помилованию - для любой страны, маленькой или большой, независимо от масштаба кампании, которая применяется, - не могут быть предметом давления", - отметила она.

При этом она подчеркнула, что существует много опасностей для грузинской демократии. "Конечно, я выступаю за свободу взглядов", - сказала Зурабишвили.

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