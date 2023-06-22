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OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 червня 2023, 23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини Титан загинув
"Титан", Фото: oceangate

Компанія OceanGate Expeditions, як є власником та оператором батискафа "Титан", оприлюднила заяву, в якій йдеться про те, що п'ятеро людей, які перебували на борту субмарини, "на жаль, загинули".

Джерело: Sky News

Дослівно: "Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Геміш Гардінг і Поль-Анрі Наржоле, на жаль, загинули".

Деталі: В заяві наголошується, що "ці люди були справжніми дослідниками, які поділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до вивчення і захисту світового океану".

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"Це надзвичайно сумний час для наших відданих співробітників, які виснажені і глибоко сумують через цю втрату", - говориться в заяві.

В OceanGate висловили вдячність незліченним чоловікам і жінкам з багатьох організацій міжнародної спільноти, які прискорили пошук різноманітних ресурсів і так наполегливо працювали над цією місією.

Також берегова охорона США заявила, що зниклий підводний апарат вибухнув поруч з уламками "Титаніка", тих, хто вижив, найімовірніше, немає.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Підводний апарат "Титан" американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном 18 червня вранці, приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Екскурсія до уламків "Титаніка" мала тривати 2 години.

Міні-підводний човен сконструйований так, що може залишатися під водою протягом 96 годин. Однак вранці 21 червня на човні мав закінчитися кисень. 

Теми: надзвичайна подія
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