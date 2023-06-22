OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб

Компания OceanGate Expeditions, которая является владельцем и оператором батискафа "Титан", обнародовала заявление, в котором говорится о том, что пять человек, которые находились на борту субмарины, "к сожалению, погибли".

Источник: Sky News

Дословно: "Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Гэмиш Гардинг и Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли".

Детали: В заявлении отмечается, что "эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мирового океана".

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"Это чрезвычайно печальное время для наших преданных сотрудников, которые истощены и глубоко скорбят из-за этой потери", - говорится в заявлении.

В OceanGate высказали благодарность бесчисленным мужчинам и женщинам из многих организаций международного сообщества, которые ускорили поиск различных ресурсов и так упорно работали над этой миссией.

Также береговая охрана США заявила, что пропавший подводный аппарат взорвался рядом с обломками "Титаника", выживших, скорее всего, нет.

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Напомним: Подводный аппарат "Титан" американской компании OceanGate Expeditions потерял связь со своим надводным судном 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после погружения. Экскурсия к обломкам "Титаника" должна была длиться 2 часа.

Мини-подводная лодка сконструирована так, что может оставаться под водой в течение 96 часов. Однако утром 21 июня на лодке должен был закончиться кислород.