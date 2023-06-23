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У Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 01:50
У Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
Скріншот з відео

У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник".

Деталі: Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив.

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У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.  

Доповнено о 01:50. За словами Старовойта, російська ППО повторно спрацювала над Курськом.

Нагадаємо: 19 червня місто Валуйки, що у Бєлгородській області РФ, перебувало під інтенсивним обстрілом.

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Теми: Росіябезпілотники
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