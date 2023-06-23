У Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
П'ятниця, 23 червня 2023, 01:50
У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник.
Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова: "Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник".
Деталі: Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив.
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У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.
Доповнено о 01:50. За словами Старовойта, російська ППО повторно спрацювала над Курськом.
Нагадаємо: 19 червня місто Валуйки, що у Бєлгородській області РФ, перебувало під інтенсивним обстрілом.
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