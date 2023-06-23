У Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника

Скріншот з відео

У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник".

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Деталі: Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив.

У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.

Доповнено о 01:50. За словами Старовойта, російська ППО повторно спрацювала над Курськом.

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