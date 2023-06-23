В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника

Скриншот из видео

В российском городе Курск прогремели взрывы, губернатор области утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник".

Детали: Больше информации об инциденте губернатор не сообщил.

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В соцсетях публикуют видео, на котором слышны звуки взрывов в городе.

Дополнено в 01:50. По словам Старовойта, российская ПВО повторно сработала над Курском.

Напомним: 19 июня город Валуйки, что в Белгородской области РФ, находился под интенсивным обстрелом.