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В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 01:50
В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
Скриншот из видео

В российском городе Курск прогремели взрывы, губернатор области утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник".

Детали: Больше информации об инциденте губернатор не сообщил.

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В соцсетях публикуют видео, на котором слышны звуки взрывов в городе. 

Дополнено в 01:50. По словам Старовойта, российская ПВО повторно сработала над Курском.

Напомним: 19 июня город Валуйки, что в Белгородской области РФ, находился под интенсивным обстрелом.

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Темы: Росcиябеспилотники
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