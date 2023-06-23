В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
Пятница, 23 июня 2023, 01:50
В российском городе Курск прогремели взрывы, губернатор области утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.
Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram
Прямая речь: "Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник".
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Детали: Больше информации об инциденте губернатор не сообщил.
В соцсетях публикуют видео, на котором слышны звуки взрывов в городе.
Дополнено в 01:50. По словам Старовойта, российская ПВО повторно сработала над Курском.
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Напомним: 19 июня город Валуйки, что в Белгородской области РФ, находился под интенсивным обстрелом.