Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"

Протягом 22 червня російські окупанти здійснили 21 обстріл Сумської області, зафіксовано 147 вибухів, пошкоджено житлові будинки, є поранена.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (16 вибухів).

По Хотінській громаді росіяни здійснили обстріл з артилерії (49 вибухів), пошкоджені 4 житлових будинки в с. Писарівка.

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У Юнаківській громаді зафіксовано обстріл з артилерії (5 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

У Ворожбянській громаді зафіксовано обстріл з артилерії (9 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та лінію електропостачання.

У Шалигинській громаді ворожий БПЛА здійснив скидання 1 ВОГ та вдарив з артилерії (22 вибухи). Під час обстрілу осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання).

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По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл з АГС (4 вибухи).

У Миропільській громаді був мінометний обстріл (17 вибухів).

На територію Новослобідської громади ворог скинув 3 міни.

В Есманській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи).