Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"

В течение 22 июня российские оккупанты совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 147 взрывов, повреждены жилые дома, есть раненная.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде был минометный обстрел (16 взрывов).

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По Хотинской громаде россияне совершили обстрел из артиллерии (49 взрывов), повреждены 4 жилых дома в с. Писаревка.

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из артиллерии (5 взрывов) и минометов (4 взрыва).

В Ворожбянской громаде зафиксирован обстрел из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела повреждены 5 частных домов и линия электроснабжения.

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В Шалыгинской громаде вражеский БПЛА совершил сброс 1 ВОГ и ударил из артиллерии (22 взрыва). Во время обстрела осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Повреждена водонапорная башня и жилой дом (прямое попадание).

По Белопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов) и совершил обстрел из АГС (4 взрыва).

В Миропольской громаде был минометный обстрел (17 взрывов).

На территорию Новослободской громады враг сбросил 3 мины.

В Эсманской громаде был минометный обстрел (3 взрыва).