Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 02:10
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
РАКЕТА РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯINFORM

Вночі 23 червня російські окупанти знову атакують Україну, ворожі ракети прямують у південно-східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку".

Реклама:

Деталі: ПС уточнили, що курс ракет може змінюватись.

Станом на 02:10 у низці областей оголошено повітряну тривогу.

 

Доповнено о 02:10. За даними Повітряних сил, групу крилатих ракет зафіксовано в районі Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Запоріжжі вночі 23 червня прогриміли вибухи.

Теми: ракетний ударУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ракетний удар
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: