Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
П'ятниця, 23 червня 2023, 02:10
Вночі 23 червня російські окупанти знову атакують Україну, ворожі ракети прямують у південно-східному напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку".
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Деталі: ПС уточнили, що курс ракет може змінюватись.
Станом на 02:10 у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Доповнено о 02:10. За даними Повітряних сил, групу крилатих ракет зафіксовано в районі Херсонської області.
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Нагадаємо: У Запоріжжі вночі 23 червня прогриміли вибухи.