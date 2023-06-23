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Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 02:10
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
РАКЕТА РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯINFORM

Вночі 23 червня російські окупанти знову атакують Україну, ворожі ракети прямують у південно-східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у південно-східному напрямку".

Деталі: ПС уточнили, що курс ракет може змінюватись.

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Станом на 02:10 у низці областей оголошено повітряну тривогу.

 

Доповнено о 02:10. За даними Повітряних сил, групу крилатих ракет зафіксовано в районі Херсонської області.

Нагадаємо: У Запоріжжі вночі 23 червня прогриміли вибухи.

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Теми: ракетний ударУкраїнаРосія
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