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Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 02:10
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
РАКЕТА РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯINFORM

Ночью 23 июня российские оккупанты снова атакуют Украину, вражеские ракеты направляются в юго-восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении".

Детали: ПС уточнили, что курс ракет может меняться.

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По состоянию на 02:10 в ряде областей объявлена воздушная тревога.

 

Дополнено в 02:10. По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет зафиксирована в районе Херсонской области.

Напомним: В Запорожье ночью 23 июня прогремели взрывы.

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Темы: ракетный ударУкраинаРосcия
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