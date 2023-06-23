Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
Пятница, 23 июня 2023, 02:10
Ночью 23 июня российские оккупанты снова атакуют Украину, вражеские ракеты направляются в юго-восточном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении".
Детали: ПС уточнили, что курс ракет может меняться.
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По состоянию на 02:10 в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Дополнено в 02:10. По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет зафиксирована в районе Херсонской области.
Напомним: В Запорожье ночью 23 июня прогремели взрывы.
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