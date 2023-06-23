Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 02:10
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
РАКЕТА РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯINFORM

Ночью 23 июня российские оккупанты снова атакуют Украину, вражеские ракеты направляются в юго-восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в юго-восточном направлении".

Реклама:

Детали: ПС уточнили, что курс ракет может меняться.

По состоянию на 02:10 в ряде областей объявлена воздушная тревога.

 

Дополнено в 02:10. По данным Воздушных сил, группа крылатых ракет зафиксирована в районе Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Запорожье ночью 23 июня прогремели взрывы.

Темы: ракетный ударУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ракетный удар
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: