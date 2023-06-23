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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 04:10
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

На території всієї України вночі 23 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві сигнал повітряної тривоги прозвучав о 01:33.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у східних, південних і центральних областях.

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Близько 02:30 тривога поширилась на західні області.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на території всієї України.

Доповнено о 02:55. ПС повідомили, що декілька крилатих ракет прямують на захід України.

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Доповнено о 03:00. Голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував повідомлення деяких Telegram-каналів про те, що у Львові нібито лунають звуки вибухів.

"Деякі Телеграм-канали зараз поширюють фейк, нібито у Львові чути звуки вибухів. Це – брехня. У Львівській області станом на 02:42 спокійно. Але є загроза ракетного удару, як і по всій території України", – написав він у соцмережі.

Доповнено о 03:40. Повітряні сили повідомляють про відбій ракетної небезпеки по всій Україні. 

Доповнено о 04:10. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаКиївУкраїна
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