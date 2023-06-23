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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 04:10
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

На территории всей Украины ночью 23 июня объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал в 01:33.

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Сначала воздушную тревогу объявили в восточных, южных и центральных областях.

Около 02:30 тревога распространилась на западные области.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на территории всей Украины.

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Дополнено в 02:55. ВС сообщили, что несколько крылатых ракет направляются на запад Украины.

Дополнено в 03:00. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что во Львове якобы раздаются звуки взрывов.

"Некоторые Телеграмм-каналы сейчас распространяют фейк, якобы во Львове слышны звуки взрывов. Это – ложь. Во Львовской области по состоянию на 02:42 спокойно. Но есть угроза ракетного удара, как и по всей территории Украины", – написал он в соцсети.

Дополнено в 03:40. Воздушные силы сообщают об отбое ракетной опасности по всей Украине.

Дополнено в 04:10. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаКиевУкраина
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