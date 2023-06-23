Захисники за добу знищили 680 окупантів і 44 артсистеми
П'ятниця, 23 червня 2023, 08:16
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків − 4 017 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,
- артилерійських систем − 3 985 (+44) од,
- РСЗВ − 617 (+0) од,
- засобів ППО − 379 (+3) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 307 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 214 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,
- спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.
Дані уточнюються.
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