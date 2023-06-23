Защитники за сутки уничтожили 680 оккупантов и 44 артсистемы

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 680 оккупантов, 44 артиллерийские системы, 15 ББМ и 9 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 223 330 (+680) человек ликвидировано,

танков − 4 017 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 7 798 (+15) ед,

артиллерийских систем − 3 985 (+44) ед,

РСЗО − 617 (+0) ед,

средств ПВО − 379 (+3) ед,

самолетов − 314 (+0) ед,

вертолетов − 307 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 447 (+9) ед,

крылатых ракет − 1 214 (+0),

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 708 (+30) ед,

специальной техники − 545 (+6) ед.

Данные уточняются.

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