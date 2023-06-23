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На фронті протягом найближчих 2–3 місяців будуть активні бойові дії – ГУР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 10:20
На фронті протягом найближчих 2–3 місяців будуть активні бойові дії – ГУР
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ, ФОТО ГУР МІНОБОРОНИ

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що найближчі 2-3 місяці на фронті будуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру.

Джерело: Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій. 

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Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили.

Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування". 

Деталі: Він навів приклад, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення ленінградського та московського військових округів.

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За його словами, після цього можна буде прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію.

Теми: розвідкавійна
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