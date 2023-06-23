На фронті протягом найближчих 2–3 місяців будуть активні бойові дії – ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що найближчі 2-3 місяці на фронті будуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру.

Джерело: Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій.

Реклама:

Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили.

Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування".

Деталі: Він навів приклад, що російське командування вже офіційно заявило про реформування, відновлення ленінградського та московського військових округів.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, після цього можна буде прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію.