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На фронте в течение ближайших 2-3 месяцев будут активные боевые действи – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 10:20
На фронте в течение ближайших 2-3 месяцев будут активные боевые действи – ГУР
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что ближайшие 2-3 месяца на фронте будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера.

Источник: Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель - это освобождение всех наших территорий. 

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Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили".

Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета - удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование". 

Детали: Он привел пример, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении ленинградского и московского военных округов.

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По его словам, после этого можно будет прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию.

Темы: разведкавойна
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