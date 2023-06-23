Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фронте в течение ближайших 2-3 месяцев будут активные боевые действи – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 10:20
На фронте в течение ближайших 2-3 месяцев будут активные боевые действи – ГУР
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что ближайшие 2-3 месяца на фронте будут активные боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера.

Источник: Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель и цель - это освобождение всех наших территорий. 

Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию" или не закончили".

Реклама:

Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета - удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование". 

Детали: Он привел пример, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении ленинградского и московского военных округов.

По его словам, после этого можно будет прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
разведка
Россия нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза – ГУР
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков
Последние новости
09:23
Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
09:22
В Сейме Литвы хотят объявить импичмент депутату за антисемитские заявления
09:18
фото Минобороны РФ заявило, что Москву атаковали 5 беспилотников
09:12
Топ-чиновник НАТО: Украина не получит западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление
08:49
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
08:46
Турция продолжит блокировать вступление Швеции в НАТО - Эрдоган
08:39
видеоПод Бахмутом сожгли три вражеских "Града"
08:22
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
08:14
Защитники за сутки уничтожили 770 оккупантов и 32 артсистемы врага
07:55
видео, дополненоПод Москвой сбили 2 беспилотника – росСМИ
Все новости...
Реклама: