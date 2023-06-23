Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідер AfD, говорячи про завершення війни, порівняв Україну з нацистською Німеччиною

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 10:48

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни. 

Як повідомляє "Європейська правда", переказ дебатів наводить низка німецьких ЗМІ, серед яких Bild.

Дебати Хрупалли та лідера фракції "Вільних демократів" Хрістіана Дюрра проходили у вечірній програмі ARD у середу, політики сперечалися про питання, пов’язані з війною Росії проти України. 

Реклама:

Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки". На обурення опонента, що йому ніби байдуже на смерті українців, Хрупалла заявив, що люди гинули також в Іраку й Афганістані, і тоді не можна купувати енергоресурси і в США. 

Скандальне порівняння пролунало після запитання модераторки, чи вважає він, що Україна має припинити опір. 

Хрупалла спершу сказав, що не має на увазі, що Україна повинна капітулювати, але що "метою має бути готовність говорити, щоб обидві сторони могли врятувати обличчя". Далі він додав, що "будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем".

ВІДЕО ДНЯ

Дюрр назвав такі міркування абсурдними та спитав, чи Хрупалла пропонував би те саме, якби йшлося про його власну країну.  

Тіно Хрупалла сказав, що Німеччина фактично зробила це у 1945 році.

"Ви справді щойно сказали, що гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?" – перепитала модераторка. 

Хрупалла після того спробував стверджувати, що пропозиція про те, що Україна має капітулювати, пролунала від модераторки, та не став ні підтверджувати свої слова, ні відмовлятися від них.  

Він також заявив, що не бачить проблем з тим, що ходив у російське посольство на заходи до 9 травня, тому що "не святкував там і це день пам’яті". 

Як свідчать останні соцопитування, AfD обігнала у рейтингах партію канцлера Олафа Шольца та опинилася на 2-му місці після ХДС з рекордним для себе показником підтримки. 

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Німеччина
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: