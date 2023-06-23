Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер AfD, говоря о завершении войны, сравнил Украину с нацистской Германией

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 10:48

Лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", перевод дебатов приводит ряд немецких СМИ, среди которых Bild.

Дебаты Хрупаллы и лидера фракции "Свободных демократов" Христиана Дюрра проходили в вечерней программе ARD в среду, политики спорили о вопросах, связанных с войной России против Украины.

Реклама:

Среди прочего, от Тино Хрупаллы прозвучали заявления, что Украина по итогам войны "проиграет, как и Россия, а выигрывают только США", а также сетования, что Германия больше не может покупать выгодный для нее российский газ и покупает "грязный сланцевый газ из Америки". На возмущение оппонента, что ему как бы безразличны смерти украинцев, Хрупалла заявил, что люди гибли также в Ираке и Афганистане, и тогда нельзя покупать энергоресурсы и у США.

Скандальное сравнение прозвучало после вопроса модератора, считает ли он, что Украина должна прекратить сопротивление.

Хрупалла сначала сказал, что не имеет в виду, что Украина должна капитулировать, но что "целью должна быть готовность говорить, чтобы обе стороны могли спасти лицо". Далее он добавил, что "любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем".

ВИДЕО ДНЯ

Дюрр назвал такие рассуждения абсурдными и спросил, предлагал бы Хрупалла то же самое, если бы речь шла о его собственной стране.

Тино Хрупалла сказал, что Германия фактически сделала это в 1945 году.

"Вы действительно только что сказали, что гитлеровскую Германию, Вермахт, которому пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?" – переспросила модератор.

Хрупалла после этого попытался утверждать, что предложение о том, что Украина должна капитулировать, прозвучало от модератора, но не стал ни подтверждать свои слова, ни отказываться от них.

Он также заявил, что не видит проблем с тем, что ходил в российское посольство на мероприятия к 9 мая, потому что "не праздновал там, и это день памяти".

Как свидетельствуют последние соцопросы, AfD обогнала в рейтингах партию канцлера Олафа Шольца и оказалась на втором месте после ХДС с рекордным для себя показателем поддержки.

Темы: ГерманияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: