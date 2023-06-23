Лидер AfD, говоря о завершении войны, сравнил Украину с нацистской Германией

Лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", перевод дебатов приводит ряд немецких СМИ, среди которых Bild.

Дебаты Хрупаллы и лидера фракции "Свободных демократов" Христиана Дюрра проходили в вечерней программе ARD в среду, политики спорили о вопросах, связанных с войной России против Украины.

Среди прочего, от Тино Хрупаллы прозвучали заявления, что Украина по итогам войны "проиграет, как и Россия, а выигрывают только США", а также сетования, что Германия больше не может покупать выгодный для нее российский газ и покупает "грязный сланцевый газ из Америки". На возмущение оппонента, что ему как бы безразличны смерти украинцев, Хрупалла заявил, что люди гибли также в Ираке и Афганистане, и тогда нельзя покупать энергоресурсы и у США.

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Скандальное сравнение прозвучало после вопроса модератора, считает ли он, что Украина должна прекратить сопротивление.

Хрупалла сначала сказал, что не имеет в виду, что Украина должна капитулировать, но что "целью должна быть готовность говорить, чтобы обе стороны могли спасти лицо". Далее он добавил, что "любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем".

Дюрр назвал такие рассуждения абсурдными и спросил, предлагал бы Хрупалла то же самое, если бы речь шла о его собственной стране.

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Тино Хрупалла сказал, что Германия фактически сделала это в 1945 году.

"Вы действительно только что сказали, что гитлеровскую Германию, Вермахт, которому пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?" – переспросила модератор.

Хрупалла после этого попытался утверждать, что предложение о том, что Украина должна капитулировать, прозвучало от модератора, но не стал ни подтверждать свои слова, ни отказываться от них.

Он также заявил, что не видит проблем с тем, что ходил в российское посольство на мероприятия к 9 мая, потому что "не праздновал там, и это день памяти".

Как свидетельствуют последние соцопросы, AfD обогнала в рейтингах партию канцлера Олафа Шольца и оказалась на втором месте после ХДС с рекордным для себя показателем поддержки.