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Росія наростила виробництво "Калібрів" та Х-101 у 3-4 рази – ГУР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 10:56
Росія наростила виробництво Калібрів та Х-101 у 3-4 рази – ГУР
Ілюстративне фото gettyimages

Росія наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння і безпілотних літальних апаратів.

Джерело: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Дійсно, по цих ракетах, які ви назвали ("Калібри" та Х-101 - ред.), відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3-4 рази. Так, росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше – "Кинжалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більше, ніж це було до війни (повномасштабної - ред.)".

Деталі: Він додав, що велику кількість ракет зі свого арсеналу противник використав з жовтня по січень.

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Пряма мова: "Якщо ми проаналізуємо, то березень, квітень були доволі – не скажу, що спокійні – але застосування тоді ракетного озброєння було найменшим, починаючи з жовтня.

Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного озброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні. Особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів. Їх було використано найбільше, починаючи з жовтня минулого року".

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Більше деталей: Скібіцький також прокоментував появу у Брянській області РФ комплексу "Бал".

За його словами, розвідка має підтверджені дані, що росіяни активно працювали над тим, щоб модернізувати його і отримати можливість застосовувати по наземних цілях.

Пряма мова: "Знову ж таки, комплекси "Бал" і "Бастіон" використовувалися і з Кримського півострова, і з Херсонської області по наземних об'єктах. Але ефективність такого застосування була низькою через те, що ці комплекси призначені насамперед для боротьби з морськими цілями. "Бал" – це протикорабельнй комплекс, а тому він не дуже ефективний проти сухопутних цілей.

Але водночас у нас є підтверджені дані, що росіяни дуже активно працювали над тим, щоб модернізувати цей комплекс і отримати можливість застосовувати його по наземних цілях. Це питання відслідковується, воно дійсно актуальне, і це може бути одна із загроз для для наших міст, для нашого цивільного населення". 

Нагадаємо: 

  • На початку червня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю УП розповів, що Росія продовжує отримувати комлектуючі та виробляти ракети.

Теми: Росіяракетний ударрозвідказброя
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