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Россия нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 10:56
Россия нарастила производство Калибров и Х-101 в 3-4 раза – ГУР
Иллюстративное фото gettyimages

Россия нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Источник: заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали ("Калибры" и Х-101 - ред.), произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Так, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше - "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны".

Детали: Он добавил, что большое количество ракет из своего арсенала противник использовал с октября по январь.

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Прямая речь: "Если мы проанализируем, то март, апрель были довольно - не скажу, что спокойные - но применение тогда ракетного вооружения было наименьшим, начиная с октября.

Оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов. Результат таких мероприятий мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Их было использовано больше всего, начиная с октября прошлого года".

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Больше деталей: Скибицкий также прокомментировал появление в Брянской области РФ комплекса "Бал".

По его словам, разведка имеет подтвержденные данные, что россияне активно работали над тем, чтобы модернизировать его и получить возможность применять по наземным целям.

Прямая речь: "Опять же, комплексы "Бал" и "Бастион" использовались и с Крымского полуострова, и из Херсонской области по наземным объектам. Но эффективность такого применения была низкой из-за того, что эти комплексы предназначены прежде всего для борьбы с морскими целями. "Бал" - это противокорабельный комплекс, а потому он не очень эффективен против сухопутных целей.

Но в то же время у нас есть подтвержденные данные, что россияне очень активно работали над тем, чтобы модернизировать этот комплекс и получить возможность применять его по наземным целям. Этот вопрос отслеживается, он действительно актуален, и это может быть одна из угроз для наших городов, для нашего гражданского населения".

Напомним:

  • В начале июня представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью УП рассказал, что Россия продолжает получать комлектующие и производить ракеты.

Темы: Росcияракетный ударразведкаоружие
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