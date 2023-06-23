СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ: полював на літаки та іноземні БТР

Служба безпеки України затримала "крота" у лавах ЗСУ, який збирав для російської ФСБ розвідані про українські аеродроми, склади з боєприпасами та паливом, а також намагався виявити місця базування іноземних БТР.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, житель Житомирщини мобілізувався до лав ЗСУ та проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. У травні цього року його завербувала ФСБ.

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Агент РФ об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "в темну" використовувати своїх знайомих.

Він збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ, а такоє передавав локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, як повідомляє СБУ, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro".

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Співробітники СБУ затримали його під час збору розвідінформації. Для комунікації з ФСБ він використовував месенджер Telegram. Під час обшуків виявленотелефон з доказами.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.