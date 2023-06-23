Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ: полював на літаки та іноземні БТР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 12:04
СБУ затримала крота у лавах ЗСУ: полював на літаки та іноземні БТР
фото сбу

Служба безпеки України затримала "крота" у лавах ЗСУ, який збирав для російської ФСБ розвідані про українські аеродроми, склади з боєприпасами та паливом, а також намагався виявити місця базування іноземних БТР.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією слідства, житель Житомирщини мобілізувався до лав ЗСУ та  проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. У травні цього року його завербувала ФСБ.

Агент РФ об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "в темну" використовувати своїх знайомих.

Реклама:

Він збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ, а такоє передавав локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, як повідомляє СБУ, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro".

Співробітники СБУ затримали його під час збору розвідінформації. Для комунікації з ФСБ він використовував месенджер Telegram. Під час обшуків виявленотелефон з доказами.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 
 
 
 

Теми: СБУФСБЗбройні силиаеродром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів

фото Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Усі новини...
СБУ
Від Києва до Зміїного: Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ за круті операції
"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині
У Миколаєві затримали "мисливця" на "Бредлі" – СБУ
Останні новини
10:58
Болгарія вже формує новий пакет допомоги для України – міністр
10:52
Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 
10:47
Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку Саудівською Аравією та РФ
10:42
фото"Кинджалами вдарете?": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
10:37
Українці суттєво знизили запити, тому майже не змінили оцінку свого добробуту - дослідження
10:35
відеоЗакривавлена 8-місячна дівчинка в Краматорську: матір розповіла деталі трагедії
10:34
Не лише "Дія": як сплатити податки та подати декларацію
10:19
Доброволець з Литви помер після отриманих поранень у Бахмуті
10:00
Курс валют на 4 липня: скільки коштують готівкові долар та євро
09:52
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Усі новини...
Реклама: